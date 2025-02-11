В Подмосковье в 2025 году запланированы мероприятия в сфере розничной торговли и ритейла

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В 2025 году запланировано проведение ряда мероприятий в области розничной торговли и ритейла, организованных Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла при содействии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Планируется организовать три масштабных мероприятия:
Руководители отрасли обсуждают перспективы и тенденции развития розничной торговли, актуальные проблемы, меры поддержки потребительского рынка и его роста, в том числе в регионах.
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- с 2 по 5 июня в Москве, в рамках Недели российского ритейла, пройдёт Международный форум бизнеса и власти;
- 7 и 8 октября в Москве и с 17 по 19 сентября в Ташкенте состоятся международные форумы электронной коммерции и ритейла.
Руководители отрасли обсуждают перспективы и тенденции развития розничной торговли, актуальные проблемы, меры поддержки потребительского рынка и его роста, в том числе в регионах.
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Дайана Хусинова