Подмосковные спасатели освободили из запертой квартиры мужчину с инсультом

01 апреля 2026, 11:59

Работники Мособлпожспаса вскрыли дверь квартиры в Наро-Фоминске, в которой находился 60-летний мужчина, нуждавшийся в срочной госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонила дочь мужчины. Она рассказала, что не может дозвониться до отца и открыть дверь в его квартиру своими ключами.





«Прибывшие по вызову спасатели обнаружили, что железная входная дверь заперта изнутри, а ключ остался в замке. В присутствии полицейских работники Мособлпожспаса вскрыли дверь слесарными инструментами и, войдя, увидели, что хозяин квартиры лежит на диване без сознания», — говорится в сообщении.