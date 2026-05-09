В Подмосковье в ближайшие три дня изменится лесопожарная обстановка

оригинал Фото: istockphoto.com/Ksenia Guzeeva

Опасность лесных пожаров на территории Московской области в ближайшие дни снизится. Такой прогноз дали специалисты регионального Комитета лесного хозяйства.



Сегодня, 9 мая, в большинстве подмосковных лесов установлен третий — средний — класс пожарной опасности с повышением до высокого и очень высокого в Подольском, Наро-Фоминском, Волоколамском и Бородинском лесничествах.

«Такая же ситуация ожидается 10 мая, а 11 числа в большинстве лесов вероятность пожаров будет ниже средней. Исключение составят только Клинское и Егорьевское лесничества со средним уровнем опасности, а также Луховицкое, где прогнозируете высокий риск возгорания», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В областном Комлесхозе также отметили, что мониторинг лесопожарной обстановки ведётся постоянно.
Лев Каштанов

