В Подмосковье в ближайшие три дня изменится лесопожарная обстановка

09 мая 2026, 10:02

Опасность лесных пожаров на территории Московской области в ближайшие дни снизится. Такой прогноз дали специалисты регионального Комитета лесного хозяйства.





Сегодня, 9 мая, в большинстве подмосковных лесов установлен третий — средний — класс пожарной опасности с повышением до высокого и очень высокого в Подольском, Наро-Фоминском, Волоколамском и Бородинском лесничествах.





«Такая же ситуация ожидается 10 мая, а 11 числа в большинстве лесов вероятность пожаров будет ниже средней. Исключение составят только Клинское и Егорьевское лесничества со средним уровнем опасности, а также Луховицкое, где прогнозируете высокий риск возгорания», — говорится в сообщении.