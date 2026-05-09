В Рузе начался капремонт канализационно-насосной станции
Стартовал капитальный ремонт канализационно-насосной станции, расположенной в Рузе по адресу: Профессиональная улица, дом №2. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Работы проводятся в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
«В настоящее время на объекте демонтируют старую кровлю и штукатурят стены после удаления старого оборудования. Общий уровень строительной готовность составляет восемь процентов. Качество контролируют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного подмосковному МинЖКХ», — говорится в сообщении.Завершить работы планируют в ноябре текущего года. После ремонта водоотведение станет более надёжным для 16 тысяч жителей округа.