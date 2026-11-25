25 ноября 2026, 17:16

Фото: Раменский медиацентр

В ДК имени Воровского в Раменском прошла встреча писателя и общественного деятеля Захара Прилепина с молодыми жителями Подмосковья. Она состоялась в рамках проекта «Мы – будущее. Сила смыслов», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Прилепин рассказал о себе и ответил на вопросы. Он является участником СВО, подполковником Росгвардии и автором книг, переведённых на 20 языков. Его произведения изучают в гуманитарных вузах и в рамках школьной программы.

«Обсуждение началось с русского рэпа. Участники встречи говорили о его особом языке, о том, как музыка помогает выразить личные переживания. Писатель с улыбкой назвал себя «дедушкой русского рэпа». Молодые люди также задавали вопросы о литературе, работе писателя и жизненном опыте», – рассказали в пресс-службе.