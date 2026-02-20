Достижения.рф

Жители Московской области могут присоединиться к сообществу экспертов

оригинал Фото: istockphoto / NatalyaBurova

Цифровая платформа «Я — эксперт» на протяжении двух лет помогает ускорять разработку и согласование технических решений в Подмосковье, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.



На ресурсе размещено свыше 1300 проектов, охватывающих направления инфраструктуры, экологии и социальной сферы. Пользователи могут знакомиться с документацией, участвовать в обсуждениях, вносить предложения, а также отслеживать ход заседаний и взаимодействовать с профессиональным сообществом.

Сегодня платформа объединяет более 300 зарегистрированных участников — активных жителей Подмосковья и представителей органов власти. Такой формат взаимодействия позволяет оперативнее прорабатывать инициативы и решать актуальные вопросы развития региона.

Для участия необходимо направить заявку через специальную форму на сайте проекта.

Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0