В Подмосковье в Единый день приема бойцов СВО отработали почти 70% обращений
23 января во всех муниципалитетах Московской области прошёл Единый день приёма участников СВО и членов их семей. Приёмы посвятили юридическим вопросам. За день специалисты приняли 55 обращений от военнослужащих и 109 — от их близких. Об этом сообщили в Аппарате фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе.
Большую часть вопросов решили сразу на месте. Почти половина обращений касалась оформления документов для получения выплат.
Ещё около четверти заявителей спрашивали про удостоверение ветерана боевых действий и присвоение статуса участника СВО. А еще жители поднимали вопросы трудоустройства, социальной поддержки и перевода военнослужащих в другие подразделения.
«Из всех полученных обращений 113 удалось решить в ходе приемов, по остальным будет проведена дополнительная работа и отправлены запросы в профильные ведомства. По каждому обращению были не только предоставлены консультации, но и оказана практическая помощь», — рассказала руководитель региональной общественной приёмной, депутат Госдумы от «Единой России» Алла Полякова.Итоги Единого дня приёма также подвели в Адвокатской палате Московской области. Президент палаты Алексей Галоганов отметил, что подобные встречи позволяют оперативно получать обратную связь и быстрее находить решения для самых сложных ситуаций.
По его словам, обращения участников и их близких дают чёткое понимание, какие вопросы сегодня стоят наиболее остро и где нужны срочные меры, чтобы не допускать подобных проблем в дальнейшем.
Следующий Единый день приёма проведут 6 февраля. Он затронет вопросы получения выплат. Записаться на приём можно через местные общественные приёмные «Единой России» в Московской области.
Подробнее — на официальном сайте регионального отделения.