В Подмосковье в Единый день приема бойцов СВО отработали почти 70% обращений

26 января 2026, 16:44

оригинал Фото: Аппарат фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе

23 января во всех муниципалитетах Московской области прошёл Единый день приёма участников СВО и членов их семей. Приёмы посвятили юридическим вопросам. За день специалисты приняли 55 обращений от военнослужащих и 109 — от их близких. Об этом сообщили в Аппарате фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе.





Большую часть вопросов решили сразу на месте. Почти половина обращений касалась оформления документов для получения выплат.



Ещё около четверти заявителей спрашивали про удостоверение ветерана боевых действий и присвоение статуса участника СВО. А еще жители поднимали вопросы трудоустройства, социальной поддержки и перевода военнослужащих в другие подразделения.





«Из всех полученных обращений 113 удалось решить в ходе приемов, по остальным будет проведена дополнительная работа и отправлены запросы в профильные ведомства. По каждому обращению были не только предоставлены консультации, но и оказана практическая помощь», — рассказала руководитель региональной общественной приёмной, депутат Госдумы от «Единой России» Алла Полякова.