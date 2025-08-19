Единороссы Подмосковья подготовили на сентябрьские выборы около 600 наблюдателей

19 августа 2025, 17:47

оригинал Фото: пресс-служба Московского областного отделения ЕР

Подмосковная «Единая Россия» подготовила около 600 наблюдателей на предстоящие в сентябре выборы в Советы депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.





На каждой участковой избирательной комиссии будет минимум один наблюдатель, который станет представлять кандидата от ЕР

«Мы уделяем особое внимание прозрачности и легитимности выборов. Подготовка наблюдателей – важная часть этой работы. Каждый прошёл обучение и будет обеспечивать законность и открытость избирательного процесса на своём участке. Для нас важно, чтобы жители Подмосковья были уверены, что их голос будет учтён, а выборы пройдут честно и законно», – заявил секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.