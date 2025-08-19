Единороссы Подмосковья подготовили на сентябрьские выборы около 600 наблюдателей
Подмосковная «Единая Россия» подготовила около 600 наблюдателей на предстоящие в сентябре выборы в Советы депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
На каждой участковой избирательной комиссии будет минимум один наблюдатель, который станет представлять кандидата от ЕР
«Мы уделяем особое внимание прозрачности и легитимности выборов. Подготовка наблюдателей – важная часть этой работы. Каждый прошёл обучение и будет обеспечивать законность и открытость избирательного процесса на своём участке. Для нас важно, чтобы жители Подмосковья были уверены, что их голос будет учтён, а выборы пройдут честно и законно», – заявил секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.Выборы состоятся с 12 по 14 сентября. В Подмосковье в Единый день голосования жителям предстоит выбрать депутатов в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарина, Фрязина, Шатуры, Электростали и Молодёжного. В Луховицах пройдут довыборы на одно вакантное место.
Все 196 кандидатов, выдвинутых единороссами, зарегистрированы и получили регистрационные удостоверения.
Как напомнили в пресс-службе проголосовать можно будет как на участке, так и в электронной форме. Чтобы принять участие в выборах через ДЭГ, нужно заполнить заявление на сайте, vybory.gov.ru используя учётную запись от портала госуслуг. Подать заявление можно до 8 сентября.