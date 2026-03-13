На переходе у ж/д станции Удельная начали устанавливать внутреннее освещение

13 марта 2026, 14:23

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Подземный переход строят между ж/д станциями Удельная и Быково в Раменском округе. Сейчас на объекте начали устанавливать внутреннее освещение. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В настоящее время общая стройготовность перехода составляет 80%.





«Все основные строительные работы здесь уже завершили, началось устройство потолков и внутреннего освещения. Ежедневно на площадке заняты более 60 человек, задействованы восемь единиц техники», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.