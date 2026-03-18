Жителям Подмосковья рассказали о функционале приложения «Госуслуги.Дом»

18 марта 2026, 17:25

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» позволяет решать все вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству в режиме «одного окна». Об этом жителям Московской области рассказали в пресс-службе регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Благодаря приложению все квитанции и графики, связанные с ЖКУ, всегда будут в порядке и в ближнем доступе.





«Через приложение можно оплачивать коммунальные счета, отправлять заявки в управляющую компанию, заказывать проверку счётчиков воды, участвовать в общих собраниях собственников жилья и отслеживать график капитального ремонта», — говорится в сообщении.