Жителям Подмосковья рассказали о функционале приложения «Госуслуги.Дом»
Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» позволяет решать все вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству в режиме «одного окна». Об этом жителям Московской области рассказали в пресс-службе регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Благодаря приложению все квитанции и графики, связанные с ЖКУ, всегда будут в порядке и в ближнем доступе.
«Через приложение можно оплачивать коммунальные счета, отправлять заявки в управляющую компанию, заказывать проверку счётчиков воды, участвовать в общих собраниях собственников жилья и отслеживать график капитального ремонта», — говорится в сообщении.Для того, чтобы подключиться, достаточно скачать приложение и войти через учётную запись на госуслугах. Все данные о недвижимости подгрузятся из Росреестра автоматически.