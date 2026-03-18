Загруженность дорог в Подмосковье утром 18 марта составила пять баллов

18 марта 2026, 10:05

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 14 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.