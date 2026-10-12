На Покровской ярмарке в Раменском округе провели мастер-классы и концерт
Ежегодный фестиваль «Покровская ярмарка» состоялся в селе Карпово Раменского округа в воскресенье, 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Фестивальная площадка традиционно разместилась на территории Покровского храма.
«В программу праздника вошли мастер-классы по росписи керамики, плетению из бумажной лозы, декорированию гончарной скульптуры и ковке металла», — говорится в сообщении.В торговых рядах посетителям предлагали изделия из кожи, глины и дерева, сувениры, авторскую эко-одежду, свечи и натуральное мыло. Гостей развлекали артисты на ходулях, было организовано катание на лошадях и старинных деревянных качелях, а в концертную программу фестиваля вошли выступления ансамблей «Рось» и «Добрая Слава», а также финалистки телешоу «Голос. Дети-8» Софии Фанты и финалистки проекта «Голос-13» Валентины Яньшиной.