В Ивантеевке проверили ход благоустройства двора на улице Бережок
Ход работ по комплексному благоустройству дворовой территории на улице Бережок в Ивантеевке проверили глава Пушкинского округа Максим Красноцветов и его заместитель Максим Прибытков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках работ во дворе обновят асфальт, обустроят пешеходные дорожки, установят детскую площадку, скамейки и урны и расширят парковку.
«Решение проблемы с нехваткой мест для парковки является одной из главных задач благоустройства», — отмечается в сообщении.Всего во дворе обновят свыше семи тысяч метров асфальта.
Ранее сообщалось, что Максим Красноцветов и другие представители муниципальных властей провели в Ивантеевке встречу с сотрудниками «Водоканала» в формате выездной администрации.