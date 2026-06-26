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В Ивантеевке проверили ход благоустройства двора на улице Бережок

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Ход работ по комплексному благоустройству дворовой территории на улице Бережок в Ивантеевке проверили глава Пушкинского округа Максим Красноцветов и его заместитель Максим Прибытков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В рамках работ во дворе обновят асфальт, обустроят пешеходные дорожки, установят детскую площадку, скамейки и урны и расширят парковку.

«Решение проблемы с нехваткой мест для парковки является одной из главных задач благоустройства», — отмечается в сообщении.
Всего во дворе обновят свыше семи тысяч метров асфальта.

Ранее сообщалось, что Максим Красноцветов и другие представители муниципальных властей провели в Ивантеевке встречу с сотрудниками «Водоканала» в формате выездной администрации.
Лев Каштанов

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