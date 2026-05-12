В Подольске отремонтируют по нацпроекту более 11 км дорог

12 мая 2026, 15:22

Три региональные дороги общей протяжённостью 11,5 км отремонтируют в текущем году в округе Подольск в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Работы проводят специалисты Мосавтодора. Сейчас они обновляют два участка.





«Наибольший объём намечен на Старосимферопольском шоссе между остановками общественного транспорта «Станция Гривно» и «50 км». Там укладывают семь километров нового покрытия. Дорога соединяет микрорайоны Климовск и Львоский, ведёт к железнодорожной станции, подстанции скорой помощи и церкви священномученика Сергия Подольского», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.