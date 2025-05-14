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В Подмосковье в этом году установят 20 медленных электрозарядных станций

Фото: медиасток.рф

Фото: медиасток.рф

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Двадцать медленных электрозарядных станций (ЭЗС) установит в текущем году на территории 15 округов Московской области компания «Мособлэнерго», информацию об этом пресс-служба регионального министерства энергетики разместила в Telegram-канале ведомства.
«Новые ЭЗС будут установлены, в частности, в Щёлкове, Домодедове, Коломне, Черноголовке, Серебряных Прудах, Сергиево-Посадском округе, Долгопрудном, Раменском, Орехово-Зуевском округе, Химках, Егорьевске, Клину, Одинцовском и Пушкинском округах, а также в Мытищах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в Московской области работает уже около 800 электрозарядных станций.

Минэнерго Подмосковья размещает актуальную информацию, касающуюся электроснабжения, работы коммунальной инфраструктуры и пр. в своём официальном Telegram-канале «Энергия Подмосковья». Кроме того, у ведомства есть станица в соцсети «ВКонтакте».

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Строительная готовность перехода под путями МЦД-3 в Раменском достигла 10%
14 мая 2025, 13:34

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Подземный пешеходный переход под железно дорогой строят между станциями Удельная и Быково в Раменском округе, в настоящее время готовность объекта составляет десять процентов, сдать переход в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Переход соединит улицу Интернациональную и Южный проспект, а также обеспечит жителям безопасный проход через железнодорожные пути МЦД-3. Прокладка подземной части перехода ведётся методом продавливания четырех крупногабаритных тоннельных секций, длина каждой из которых составляет восемь метров. Продавливание первой секции уже завершено, в ближайшее время строители приступят к продавливанию второй», —говорится в сообщении.
Протяженность подземного перехода составит 140 метров, возле перехода будет обустроена пешеходная зона.

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#строительство
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Прокуратура Подмосковья рассказала, чем грозит пал сухой травы
14 мая 2025, 13:23

Фото: пресс-служба Прокуратуры МО

Пал травы почти всегда происходят по вине человека. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички, напомнили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
«Травяной пал – пожар, созданный руками человека. Весенние пожары влекут целый ряд негативных последствий для природы, имущества и жизни человека. Пожарная служба каждый год информирует граждан о необходимости соблюдать меры безопасности при обращении с огнём на полях, вдоль дорог и в других пожароопасных местах», – отметили в ведомстве.
Там попросили жителей и гостей Подмосковья сжигать мусор в специальном мусоросжигателе или яме; разводить костры для шашлыков в мангале и не выжигать сухую траву. Нужно также разъяснить детям, чем может закончиться баловство с огнём и научить их бережно относиться к природе.
«За пал травы граждане могут быть привлечены к административной ответственности. Сумма штрафа для граждан составит до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – до 110 тыс. рублей, для юрлиц – до 2 млн рублей», – напомнили в Прокуратуре.
Там подчеркнули, что за уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, уничтожение или повреждение лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность. Наказание может составить до 10 лет лишения свободы.

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Глава Павловского Посада поручил разобраться с качеством воды в центре города
14 мая 2025, 12:51

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Качество водоснабжения стало одной из главных тем оперативного совещания, которое глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов провёл с руководителями учреждений, коммунальных и дорожных служб. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Особое внимание уделили качеству воды в центре Павловского Посада. В последнее время по этому вопросу поступает много обращений от жителей. Поручил «Коммунальным системам Московской области» провести заборы воды на насосных станциях для лабораторного анализа. При необходимости примем дополнительные меры для улучшения ситуации», – сказал Семёнов.
По линии дорожного хозяйства глава округа поручил Мосавтодору навести порядок на региональных дорогах – убрать смёт, обновить разметку и покрасить бордюры. Работы по ремонту дорог сейчас продолжаются в Павловском Посаде и Электрогорске. Закончено асфальтирование парковки у парка Меленки со стороны микрорайона Городок.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

На этой неделе завершатся работы по отсыпке дорог на улицах Озёрная, Героев Селезнёва, Макарова, Кудряшова и Полетаева. Семёнов поручил разобраться с организацией заезда в ПАТП и восстановить дорожки на вокзале после работ ресурсоснабжающей организации.
«С понедельника временно не работает компьютерный томограф в Павлово-Посадской больнице. Однако детали для ремонта уже доставлены, работы начались. Планируем возобновить работу КТ в четверг», – отметил глава.
Помимо этого, он дал поручение коммунальщикам готовиться к проведению промывки и опрессовки домов, заблаговременно подготовить инженерные сети к отопительному сезону. Был отмечено, что такие профилактические меры – залог комфорта и безопасности жителей.

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На жителя Сергиева Посада завели уголовное дело за уничтожение 12 берёз
14 мая 2025, 12:43

Фото: istockphoto.com/Nariman Safarov

Заявление о незаконной вырубке деревьев поступило в полицию Сергиево-Посадского округа, в преступлении подозревается местный житель, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе следствия было установлено, что мужчина спилил двенадцать берёз, не имея на это необходимого разрешения. Общая сумма ущерба составила более 87 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Против мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», ему грозит крупный штраф и лишение свободы на срок до двух лет. До суда подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила у 51-летнего жителя Подмосковья нелегальный склад оружия с противотанковым гранатомётом, гранатами и патронами.

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Новым амбассадором Школьной лиги Подмосковья стал баскетболист Кирилл Попов
14 мая 2025, 12:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Форвард баскетбольного клуба «Химки» Кирилл Попов стал новым амбассадором Школьной лиги Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Кирилл Попов, признанный лучшим центровым чемпионата Суперлиги-2025, присоединился к команде профессиональных наставников Школьной лиги, в которую ранее вошли Дмитрий Губерниев, Сергей Карякин, Эмма Гаджиева, Евгений Алдонин, Александр Соколов, Роман Широков, Мария Халецкая, Виктор Кейру, Александра Коруковец и Леся Махно», — говорится в сообщении.
Школьная лига Подмосковья стартовала в октябре 2024 года. В рамках проекта проводятся соревнования по четырем видам спорта: баскетболу 3х3, волейболу, футзалу и шахматам. В первом сезоне Лиги приняли участие представители более 200 школ из 13 подмосковных округов.

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