В Подмосковье в этом году установят 20 медленных электрозарядных станций

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Двадцать медленных электрозарядных станций (ЭЗС) установит в текущем году на территории 15 округов Московской области компания «Мособлэнерго», информацию об этом пресс-служба регионального министерства энергетики разместила в Telegram-канале ведомства.
«Новые ЭЗС будут установлены, в частности, в Щёлкове, Домодедове, Коломне, Черноголовке, Серебряных Прудах, Сергиево-Посадском округе, Долгопрудном, Раменском, Орехово-Зуевском округе, Химках, Егорьевске, Клину, Одинцовском и Пушкинском округах, а также в Мытищах», — говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время в Московской области работает уже около 800 электрозарядных станций.
Минэнерго Подмосковья размещает актуальную информацию, касающуюся электроснабжения, работы коммунальной инфраструктуры и пр. в своём официальном Telegram-канале «Энергия Подмосковья». Кроме того, у ведомства есть станица в соцсети «ВКонтакте».
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