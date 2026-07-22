В Подмосковье в этом году установят более 50 электрозарядных станций

22 июля 2026, 16:03

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Свыше 50 электрозарядных станций установят на территории Московской области в текущем году компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.





Мощность новых станций будет составлять 150 кВт. Локации выбираются с учётом маршрутов жителей и востребованности ЭЗС.





«Переход на электротранспорт — это не просто технологический тренд, а весомый вклад в чистоту воздуха и здоровье жителей Московской области. Но чтобы переход к экологичному транспорту состоялся, инфраструктура должна быть на шаг впереди. Именно поэтому мы системно наращиваем сеть зарядных станций», — отметил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.