В Подмосковье в этом году закупят 140 единиц эндоскопического оборудования

05 июня 2025, 19:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковные медицинские организации продолжает поступать современное эндоскопическое оборудование. В этом году в подмосковные больницы закупят более 140 единиц, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.







«Такое оборудование необходимо для проведения диагностики и малоинвазивных операций. Благодаря подобным вмешательствам пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни. В этом году в больницы региона поступит 140 единиц эндоскопического оборудования», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.