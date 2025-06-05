В Подмосковье в этом году закупят 140 единиц эндоскопического оборудования
В подмосковные медицинские организации продолжает поступать современное эндоскопическое оборудование. В этом году в подмосковные больницы закупят более 140 единиц, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Такое оборудование необходимо для проведения диагностики и малоинвазивных операций. Благодаря подобным вмешательствам пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни. В этом году в больницы региона поступит 140 единиц эндоскопического оборудования», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Всего на закупку такого оборудования направлено более 1,5 млрд рублей. 23 единицы на сумму около 180 млн рублей уже поступило в 10 медицинских организаций, в том числе Коломенскую, Орехово-Зуевскую, Домодедовскую, Красногорскую и другие больницы.
В министерстве напомнили, что медтехника закупается благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.