Жители Подмосковья могут присоединиться к конкурсу по улучшению городской среды
В рамках Всероссийской программы «Городские интонации» стартовал Всероссийский конкурс признания и поддержки сообществ. Его проводит Общероссийская организация «Городские реновации» при поддержке Минстроя России, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Конкурс направлен на выявление и поддержку местных сообществ и реализованных ими проектов, улучшающих городскую среду, укрепление локальной идентичности и распространение успешных практик участия граждан в её формировании. Конкурс проводится по четырём номинациям: «Сила сообщества», «Медиа для города», «Бизнес рядом» и «Точка сборки», – говорится в сообщении.К участию приглашаются совершеннолетние граждане России, в том числе активные горожане, блогеры, участники инициативных групп и общественных объединений, некоммерческие организации, СМИ, корпоративные фонды и образовательные организации
Конкурс проводится в два этапа. В заочном отборочном туре проходят приём заявок и экспертный отбор лучших проектов. Участников, прошедших заочный этап, пригласят на очный – Всероссийский фестиваль сообществ и инициатив развития территорий, где отберут финалистов.
Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды, которая пройдёт в декабре.
Заявку на участие можно подать на сайте конкурса с 1 июля по 30 сентября. Там же размещены правила его проведения, информация о формате и условиях участия.
Конкурсные работы принимают в одном из трёх форматов. Это видеоролики продолжительностью до 3 минут; эссе с фотоматериалами объёмом до 7 тыс. знаков с пробелами и аудиоподкасты продолжительностью до 15 минут.