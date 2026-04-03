Под Можайском строят первое в Подмосковье производство фуа-гра за миллиард рублей

03 апреля 2026, 19:17

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

У деревни Васюково Можайского муниципального округа появится первый в Московской области комплекс по производству утиной печени фуа-гра. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Инвестпроект по созданию сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива реализует «МП ЭКО-ФЕРМЕР». Соглашение между компанией и регионом было подписано на полях российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в 2024 году.

«Строительство будущего комплекса началось в 2025-м. Уже возведено 12 некапитальных ангаров, подведена инженерная инфраструктура. Объём инвестиций превышает миллиард рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируют в будущем году. После запуска комплекса появятся 140 дополнительных рабочих мест», – рассказали в министерстве.