Под Можайском строят первое в Подмосковье производство фуа-гра за миллиард рублей
У деревни Васюково Можайского муниципального округа появится первый в Московской области комплекс по производству утиной печени фуа-гра. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Инвестпроект по созданию сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива реализует «МП ЭКО-ФЕРМЕР». Соглашение между компанией и регионом было подписано на полях российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в 2024 году.
«Строительство будущего комплекса началось в 2025-м. Уже возведено 12 некапитальных ангаров, подведена инженерная инфраструктура. Объём инвестиций превышает миллиард рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируют в будущем году. После запуска комплекса появятся 140 дополнительных рабочих мест», – рассказали в министерстве.Ежегодная мощность производства составит 165 тонн, включая печень для фуа-гра, продукцию глубокой переработки и субпродукты.
«МП ЭКО-ФЕРМЕР» работает на рынке с 2018 года. На действующем производстве в Калининградской области компания выпускает паштеты, риеты и фуа-гра из утки.
Расширение производства в Подмосковье позволит нарастить объём выпуска продукции.