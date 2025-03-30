В Подмосковье в марте предотвратили сброс более 190 м³ строительных отходов

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
В Подмосковье с начала марта проведено четыре рейда, направленных на пресечение несанкционированной перевозки строительных и крупногабаритных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Участие в мероприятии приняли инспекторы ведомства, а также представители Главного управления региональной безопасности и областного Министерства экологии и полиции.
Рейды были проведены на территории городских округов Люберцы, Химки, Пушкинский, а также в Мытищах, где предотвратили сброс отходов объёмом 15 кубометров.
В общей сложности за март этого года был предотвращён сброс крупногабаритных отходов объёмом свыше 190 кубометров.
Все нарушители были привлечены к административной ответственности.
Читайте также:
В Подольске в этом году благоустроят три сквера, лесопарк и набережную
Фармацевтические предприятия Подмосковья за год отгрузили продукции на 260 млрд рублей
В Подмосковье запустили производство резиновой крошки для детских площадок
«Серые возчики» – это основные «генераторы» несанкционированных свалок в Подмосковье. Работа по борьбе с ними требует комплексного подхода – привлечение инспекторского состава, применение средств фото- и видеофиксации, информирование жителей. Регулярные рейды позволяют не только выявлять виновных лиц, но и предотвращать последующие правонарушения. Уже видим положительную динамику и увеличение числа ответственных водителей», – сообщил замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Алексей Семёнов.Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Рейды были проведены на территории городских округов Люберцы, Химки, Пушкинский, а также в Мытищах, где предотвратили сброс отходов объёмом 15 кубометров.
В общей сложности за март этого года был предотвращён сброс крупногабаритных отходов объёмом свыше 190 кубометров.
Все нарушители были привлечены к административной ответственности.
Читайте также:
В Подольске в этом году благоустроят три сквера, лесопарк и набережную
Фармацевтические предприятия Подмосковья за год отгрузили продукции на 260 млрд рублей
В Подмосковье запустили производство резиновой крошки для детских площадок
Анастасия Чинкова