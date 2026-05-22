В Подмосковье в народную программу единороссов внесли свыше 33 000 предложений

22 мая 2026, 15:53

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

Жители Московской области внесли в народную программу «Единой России» более 33 000 предложений. Об этом сообщил в пресс-службе подмосковного отделения партии.





Среди самых популярных запросов – благоустройство, ЖКХ, доступные медицина и образование.



Для удобства жителей партия запустила новый формат сбора предложений в новую народную программу. Оставить наказы можно по пути с работы или на прогулке. С 20 по 29 мая в парках, скверах, на набережных, площадях и в крупных торговых центрах региона работают мобильные пункты сбора наказов. Волонтёров можно узнать по брендированной форме.



Сейчас в народную программу собрано более 33 000 предложений. Лидер по количеству наказов. Сбор предложений идёт на сайте, в общественных приёмных партии, на отчётных форумах и встречах с кандидатами предварительного голосования.



Символ партии белый медведь проехал по маршруту «Народной почты» через семь муниципалитетов Подмосковья – Щёлково, Фрязино, Звёздный городок, Лосино-Петровский, Черноголовку, Раменский и Богородский округа. Жители передавали свои инициативы. Маршрут завершился в региональной общественной приёмной «Единой России» в Реутове, куда мишка доставил все предложения.



Жители Щёлкова направили в народную программу свыше 5000 инициатив.

«Поступает много предложений по благоустройству, здравоохранению, ремонту домов, развитию спорта и образования. Жители посёлка Фряново, например, очень ждут капремонта школы №25. Люди видят положительные изменения и хотят, чтобы работа продолжалась», – отметила руководитель общественной приёмной Щёлковского отделения партии Светлана Бобрикова.

«Написал наказ о строительстве нового Дома культуры в посёлке Свердловский. Очень хочется, чтобы у детей было место, где они смогут заниматься творчеством и проводить время», – сказал участник СВО Залим Цагов.

«Я оставила предложение по увеличению парковочных мест, которых не хватает. В моём микрорайоне «Полёт» на 12 домов выделено очень мало мест для стоянки автомобилей. Приходится оставлять машину далеко от дома», – поделилась жительница Богородского округа Николь Калядина.

«Люди хотят максимально удобного пространства для мам и детей, просят обустроить велодорожки», – рассказал волонтёр, активист «Молодой Гвардии Единой России» Богдан Нестеров.