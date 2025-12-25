В Подмосковье в новогодние праздники изменится график работы почты

25 декабря 2025, 11:13

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Расписание работы почтовых отделений в Московской области изменится на время новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.