В Подмосковье в новогодние праздники изменится график работы почты
Расписание работы почтовых отделений в Московской области изменится на время новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
30 декабря, 31 декабря и 6 января почтовые отделения закроются на час раньше, за исключением тех из них, где выдают заказы с маркетплейсов.
1 января будет нерабочим для всех отделений.
2 и 7 января откроются только отделения с выдачей заказов с маркетплейсов. А с 3 по 5 января клиентские залы будут работать в соответствии со штатным графиком отделений.
Сообщается также, что пособия и пенсии почтальоны начнут доставлять с 3 января.
Уточнить расписание работы того или иного почтового отделения можно на сайте или в в мобильном приложении Почты России.
