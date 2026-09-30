В Ленобласти высадили восемь тысяч молодых елей в рамках экомарафона
В Ленобласти высадили восемь тысяч молодых елей. За месяц в регионе планируют укоренить более 266 тысяч новых хвойных деревьев.
Как сообщает «Петербургский дневник», около тысячи человек приехали в Тосненский район, чтобы превратить четыре гектара земли в будущий густой еловый лес.
Волонтёры объединились и вручную высадили восемь тысяч молодых елей. Сеянцы привезли со специальной капсульной защитой корней, поэтому они гарантированно перенесут осень и быстро пойдут в рост. Пока одни сажали деревья под живую музыку, другие тестировали лесопожарные машины и учились проращивать хвойные породы из микроскопических семян.
Зеленая волна прокатится по всей области до 26 октября. В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» Ленобласть удерживает абсолютное лидерство и идёт к важной цели: восстанавливать природу один к одному, чтобы на месте каждого исчезнувшего дерева всегда появлялось новое.
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