В Подмосковье в онлайн-режиме оформили более 6,8 тыс. порубочных билетов

03 июля 2025, 18:01

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Более 6,8 тыс. заявлений на выдачу порубочных билетов подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.







«Порубочный билет необходимо поучить для проведения удаления сухостоя, аварийных деревьев, проведения санитарной рубки, а также для пересадки насаждений на общественных территориях в городе или в сельской местности при проведении ремонта инженерных коммуникаций, сноса строений и пр.», — говорится в сообщении.