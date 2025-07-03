В Подмосковье в онлайн-режиме оформили более 6,8 тыс. порубочных билетов
Более 6,8 тыс. заявлений на выдачу порубочных билетов подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Порубочный билет необходимо поучить для проведения удаления сухостоя, аварийных деревьев, проведения санитарной рубки, а также для пересадки насаждений на общественных территориях в городе или в сельской местности при проведении ремонта инженерных коммуникаций, сноса строений и пр.», — говорится в сообщении.Разрешение на вырубку, посадку и пересадку зелёных насаждений оформляется в разделе «Земля и стройка», подразделе «Строительные работы». Заявитель должен выбрать свой муниципалитет, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.