В семи округах Московской области отремонтировали дорожные ограждения
Перильные, тросовые и барьерные ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в семи подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В городах ограждения починили на улице Лесная в Дзержинском, на улицах Коммунистическая и 20 Января в Можайске, на Дзержинском шоссе в Котельниках, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном и на Олимпийском проспекте в Мытищах», — говорится в сообщении.В малых населённых пунктах ремонтные работы провели на дороге в домодедовском селе Ильинское и на улице Ленина в посёлке Большевик округа Серпухов.
Барьерные ограждения устанавливают для снижения риска съезда автомобилей с дороги, тросовые разделяют транспортные потоки, а перильные препятствуют заезду машин на тротуары.