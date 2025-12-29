Достижения.рф

В Подмосковье в праздники изменится график работы ветеринарных станций

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Режим работы территориальных ветеринарных управлений Подмосковья в новогодние праздники будет отличаться от обычного графика. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



31 декабря многие ветеринарные станции работают в сокращённом режиме, но есть учреждения, функционирующие круглосуточно. Это важно для тех, кому необходимо срочное ветеринарное обслуживание или консультация. 1 января часть ветеринарных учреждений будет закрыта.

Владельцы животных могут проверить график работы ветстанций на интерактивной карте портала «МОй АПК». Некоторые начнут работу немного позже обычного, с полудня, другие – с 14:00. Помимо этого, сохраняется возможность обращения в отдельные подразделения, которые продолжают работу в сокращённом или обычном режиме.

С 6 или 7 января большинство ветеринарных станций вернутся к дежурному режиму. Многие увеличат часы работы до 21:00, а в некоторых случаях будут работать круглосуточно.

Помощником для населения станет электронный ассистент «Вита». Он работает круглосуточно и без выходных по номеру 8(800) 550-65-22, предоставляя актуальную информацию о режиме работы ветеринарных учреждений, отвечая на часто задаваемые вопросы.

Кроме того, для получения консультации у оператора существует единый колл-центр, который работает ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону +7 (495) 668-01-25.

Для поиска ближайших клиник можно воспользоваться интерактивной картой на портале «МОй АПК».

На ней отображены все доступные ветеринарные учреждения с графиком работы и контактами.

Лора Луганская

