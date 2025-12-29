В Подмосковье в праздники изменится график работы ветеринарных станций

29 декабря 2025, 18:16

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Режим работы территориальных ветеринарных управлений Подмосковья в новогодние праздники будет отличаться от обычного графика. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.