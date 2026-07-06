В Подмосковье в рамках второй волны записи в первый класс подали 94 000 заявлений

06 июля 2026, 19:43

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье 6 июля начался приём заявлений в первый класс не по месту регистрации. Записать ребёнка в желаемую школу во вторую волну возможно при наличии свободных мест, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Уже подано более 94 000 заявлений.

«Мы последовательно упрощаем процесс записи в первый класс. Сейчас он оцифрован, черновик заявления можно заполнить заранее, а оригиналы документов приносить в школу не нужно – всё проверяется дистанционно», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.