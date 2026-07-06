В Подмосковье в рамках второй волны записи в первый класс подали 94 000 заявлений
В Подмосковье 6 июля начался приём заявлений в первый класс не по месту регистрации. Записать ребёнка в желаемую школу во вторую волну возможно при наличии свободных мест, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Уже подано более 94 000 заявлений.
«Мы последовательно упрощаем процесс записи в первый класс. Сейчас он оцифрован, черновик заявления можно заполнить заранее, а оригиналы документов приносить в школу не нужно – всё проверяется дистанционно», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Записать ребёнка в первый класс можно на портале госуслуг Подмосковья. Ответ по заявлению поступит не позднее пяти рабочих дней после подачи. Как уточнили в министерстве, приём заявлений во вторую волну продлится до 5 сентября. В случае отсутствия свободных мест будет предложена ближайшая к месту жительства школа, где они есть.
Ранее в этом году на региональном портале госуслуг впервые появилась возможность заранее заполнить черновик заявления. Это позволяет внести все данные и в день старта записи отправить уже готовую заявку.
Помимо этого, для дошкольников, посещающих детсад в образовательном комплексе, проходила упрощённая запись в первый класс. Этой возможностью воспользовались более 50 000 человек.