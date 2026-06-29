В подмосковной деревне нашли крупное наркопроизводство
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Большую лабораторию по синтезированию наркотика мефедрона обнаружили полицейские в деревне Тюшино округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Нелегальное производство на средства кураторов организовал 44-летний приезжий из ближнего зарубежья. Мужчину задержали.
«По данным следствия, злоумышленнику предоставили 13,5 тыс. евро. На эти деньги он купил деревенский дом, лабораторное оборудование и реактивы», — говорится в сообщении.Лабораторию мужчина организовал в придомовой постройке. Там полицейские обнаружили 155 канистр с жидкостями и 15 пакетов с порошком, а также реактивы, специализированные приборы и средства защиты.
Задержанный рассказал, что за время работы в лаборатории он изготовил свыше 88 кг наркотиков. Свою продукцию он фасовал в пакеты и раскладывал в Подмосковье по тайникам-закладкам, координаты которых сообщал кураторам.