В Электростали встретили юных участников антинаркотического сверхмарафона
В Электростали торжественно встретили участников традиционного детско-юношеского легкоатлетического сверхмарафона «Дети против наркотиков — я выбираю спорт!». Встреча прошла на главной площади у Ледового дворца спорта «Кристалл», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Цель масштабного проекта – пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения.
«Участниками стали юные атлеты. Они провели в пути 14 дней, преодолев эстафетным способом более 1200 километров. Стартовав в Москве 12 июня, в День России, ребята пробежали через десятки городов. Электросталь стала одной из точек на их маршруте», – отметили в администрации.
Там добавили, что сверхмарафон – это не только спортивное состязание, но и просветительская миссия. На протяжении всего пути участники встречались со школьниками, молодёжью и воспитанниками социально-реабилитационных центров.
Городской округ не в первый раз принимает участников мероприятия. Каждый раз их визит вызывает интерес и положительный отклик.