ПВО России уничтожила более 20 украинских дронов за три часа

28 октября 2025, 01:00

Минобороны сообщило об уничтожении 23 дронов ВСУ за три часа

Фото: istockphoto / Maksim Safaniuk

Системы противовоздушной обороны (ПВО) в течении трех вечерних часов 27 октября сбили или перехватили 23 беспилотника ВСУ над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Телеграм-канале.





Высокая активность украинской беспилотной авиации зарегистрирована в период с 20:00 по 23:00. Все уничтоженные цели были самолетного типа.



«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении ведомства.