ПВО России уничтожила более 20 украинских дронов за три часа
Минобороны сообщило об уничтожении 23 дронов ВСУ за три часа
Системы противовоздушной обороны (ПВО) в течении трех вечерних часов 27 октября сбили или перехватили 23 беспилотника ВСУ над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Телеграм-канале.
Высокая активность украинской беспилотной авиации зарегистрирована в период с 20:00 по 23:00. Все уничтоженные цели были самолетного типа.
«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении ведомства.Большую часть беспилотников (14) сбили над Брянской областью. Четыре БПЛА уничтожены в Тульской области и три над Московским регионом, в том числе две цели, летевших на Москву. Еще два беспилотники ПВО ликвидировала над Орловской областью, уточнили в Минобороны.