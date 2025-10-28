Около четырех тысяч боевиков ВСУ могут оказаться под угрозой затопления

28 октября 2025, 09:58

Фото: iStock/Irina Piskova

Около четырех тысяч военнослужащих Украины могут оказаться под угрозой затопления. Атаки на Белгородское водохранилище создают опасную ситуацию. По информации Mash, уровень воды может подняться до Волчанска, где находятся оборонительные позиции 57-й и 58-й бригад противника.