Около четырех тысяч боевиков ВСУ могут оказаться под угрозой затопления
Около четырех тысяч военнослужащих Украины могут оказаться под угрозой затопления. Атаки на Белгородское водохранилище создают опасную ситуацию. По информации Mash, уровень воды может подняться до Волчанска, где находятся оборонительные позиции 57-й и 58-й бригад противника.
Если плотина рухнет, удерживать город станет невозможно. В этом случае российские войска смогут свободно продвигаться по Харьковской области. В настоящее время ситуация контролируется. Водохранилище находится под охраной российских сил. ВСУ уже четыре раза пытались атаковать его дронами, но без успеха.
Зона потенциального затопления находится в районе, официально признанном небезопасным, из которого были заблаговременно вывезены все местные жители. В частности, в Белгородской области временно размещено 156 человек, однако 13 из них предпочли вернуться. Несмотря на угрозу наводнения, вода пока не достигла жилых зон, безопасность оставленных домов обеспечивают сотрудники правоохранительных органов и военные подразделения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: