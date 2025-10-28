Радиоперехват выявил, о чем говорят в рядах ВСУ
Российские военные сообщили о панических настроениях среди украинских солдат на днепропетровском направлении, пишет РИА Новости.
В радиосетях 85-го отдельного батальона 105-й бригады территориальной обороны Украины фиксируют сообщения о дезертирстве и уходе подразделений с оборонительных позиций. По данным российских силовых структур, профессионализм армии России вызывает страх и неуверенность в рядах противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
