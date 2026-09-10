В Подмосковье ветераны СВО смогут получить гранты на запуск агробизнеса
В Московской области 15 сентября стартует отбор заявок на грант «Агромотиватор», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья. Проект направлен на поддержку участников спецоперации, которые планируют открыть собственное дело в сфере АПК.
Создать и развивать крестьянские (фермерские) хозяйства могут участники СВО и члены их семей.
«Для нас важно поддержать участников СВО, которые хотят начать своё дело в сельском хозяйстве. Грант предусматривает софинансирование до семи миллионов рублей при реализации проектов по развитию животноводства и до пяти миллионов – по другим направлениям агробизнеса. Эти средства позволяют закрыть на старте ключевые потребности хозяйства и уверенно выйти на развитие», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.Среди обязательных условий получения гранта – софинансирование не менее 10% собственных средств, создание новых рабочих мест и обеспечение ежегодного прироста объёма сельскохозяйственной продукции не менее 7% в течение пяти лет.
Приём заявок на участие в отборе продлится до 15 октября включительно. Подать документы можно на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки, а также через региональный портал «Мой АПК».
Дополнительные вопросы можно задать специалистам Центра агропромышленного развития Московской области по телефону: 8 (498) 602-29-19, доб. 56556, 56533.