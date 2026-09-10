В Подмосковье ветераны СВО смогут получить гранты на запуск агробизнеса

10 сентября 2026, 18:13

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области 15 сентября стартует отбор заявок на грант «Агромотиватор», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья. Проект направлен на поддержку участников спецоперации, которые планируют открыть собственное дело в сфере АПК.





Создать и развивать крестьянские (фермерские) хозяйства могут участники СВО и члены их семей.

«Для нас важно поддержать участников СВО, которые хотят начать своё дело в сельском хозяйстве. Грант предусматривает софинансирование до семи миллионов рублей при реализации проектов по развитию животноводства и до пяти миллионов – по другим направлениям агробизнеса. Эти средства позволяют закрыть на старте ключевые потребности хозяйства и уверенно выйти на развитие», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.