Для детей с ОВЗ провели экскурсию по подмосковному пожарному депо
Экскурсию для детей с ограниченным возможностями здоровья провели работники пожарно-спасательной части Мособлпожспаса №202 по своему подразделению в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ребятам показали аварийно-спасательные машины и основные помещения части, включая столовую, комнату отдыха и рабочие кабинеты.
«Знакомство началось с автопарка. Спецтехнику, несущую боевое дежурство, юные экскурсанты осмотрели снаружи и изнутри. Пожарные рассказали гостям, какие бывают машины и как используются в тушении пожара разные приспособления. Они также объяснили, что работа огнеборца состоит не только из выездов, но и постоянных тренировок», — говорится в сообщении.В рамках экскурсии детям разрешили надеть элементы экипировки и даже подать воду из пожарного ствола. А в завершении напомнили, что обо всех опасных ситуациях нужно немедленно сообщать по телефону 112.