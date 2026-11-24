В Подмосковье вычислили квартирного вора по ДНК
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Неоднократно судимого 46-летнего мужчину задержали по подозрению в краже из квартиры в Королёве. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, злоумышленник отжал отвёрткой окно на первом этаже в доме по улице Маяковского, влез в жильё и забрал оттуда сумку с банковскими картами, часы и фотоаппарат.
«На месте преступления криминалист заметил на подоконнике пятно бурого цвета. По веществу установили ДНК-профиль и идентифицировали личность вора», — говорится в сообщении.Мужчину задержали по месту его проживания в частном доме в Пушкине. Там также нашли три отвёртки, использованные при совершении преступления, шесть мобильных телефонов, три фотоаппарата, монеты, часы и различные украшения.