24 ноября 2026, 09:03

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Неоднократно судимого 46-летнего мужчину задержали по подозрению в краже из квартиры в Королёве. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, злоумышленник отжал отвёрткой окно на первом этаже в доме по улице Маяковского, влез в жильё и забрал оттуда сумку с банковскими картами, часы и фотоаппарат.





«На месте преступления криминалист заметил на подоконнике пятно бурого цвета. По веществу установили ДНК-профиль и идентифицировали личность вора», — говорится в сообщении.