Во Владивостоке посетитель ТЦ провалился в шахту лифта и выжил
Во Владивостоке посетитель торгового центра (ТЦ) упал в шахту лифта. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошёл в ТЦ «Седанка Сити» на улице Полетаева. Мужчина провалился с первого этажа на цокольный уровень — к счастью, он выжил. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой, переломами рёбер и повреждениями лёгких доставили в больницу. Сейчас пациент находится в реанимации.
Администрация торгового центра утверждает, что лифт был исправен, а падение произошло из-за невнимательности самого мужчины. Родственники пострадавшего сообщили, что он работает техником и приехал в ТЦ по вызову. Сейчас они ищут свидетелей произошедшего.
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