Воронежец сжег машину и мотоцикл соседа, который мешал ему спать
В Воронеже задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщили в канале «Полиция Воронежской области» на платформе MAX.
Предварительно, причиной произошедшего стал бытовой конфликт: 45-летний ранее судимый местный житель поссорился с соседом. Воронежец угрожал сжечь транспортные средства знакомого, из-за шума которых якобы не мог спать. Вскоре мужчина привёл угрозу в исполнение: автомобиль «Лада Приора» и мотоцикл «Мотор-Ленд» полностью выгорели.
Общая сумма причинённого материального ущерба превысила 500 тысяч рублей. 21-летний владелец имущества обратился в полицию, и правоохранители задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества по части 2 статьи 167 УК РФ. Теперь фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.
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