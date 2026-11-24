Жительница Брянска отсудила у заводчицы более ста тысяч рублей за больного чихуахуа
Жительница Брянска через суд добилась взыскания с заводчицы чихуахуа более ста тысяч рублей за продажу больного щенка. Об этом сообщает РИА Новости.
В феврале женщина приобрела у заводчицы из Ростова-на-Дону двухмесячного чихуахуа за 60 тысяч рублей и отдельно оплатила доставку малыша в Брянск. Щенок приехал вялым, а на следующее утро ветеринары выявили у него парвовирусный энтерит — опасное заболевание с инкубационным периодом от трёх до пяти дней.
На лечение питомца покупательница потратила почти 40 тысяч рублей. К сожалению, через три дня у животного остановилось сердце, а после реанимации в головном мозге произошли необратимые изменения. В итоге щенка решили усыпить и кремировать.
В ходе разбирательства выяснилось, что отметку о вакцинации в ветеринарном паспорте сфальсифицировали. Ростовская ветклиника, указанная в документе, сообщила, что прививку в ней животному не делали. В результате с заводчицы взыскали 116,6 тысяч рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательства.
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