В Подмосковье выделили 28,5 млн рублей на субсидии для производителей рыбы
Производители товарной рыбы в Московской области могут получить субсидию из регионального бюджета на поддержку аквакультуры. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
Субсидия позволит компенсировать 20% затрат на закупку кормов для выращивания рыбы. На реализацию инициативы в этом году выделили 28,5 млн рублей. В прошлом году подмосковные предприятия произвели 5,1 тысячи тонн товарной аквакультуры.
Прием заявок продлится с 4 до 11 мая включительно на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Для участия сельхозтоваропроизводителям нужно сформировать пакет документов, подтвердить соответствие требованиям и предоставить данные о плановых показателях выращивания рыбы.
Узнать все подробности и порядок подачи заявок можно на портале по ссылке.
Читайте также: