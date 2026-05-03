В Наро-Фоминске прошел фестиваль «Вальс Победы» с песнями военных лет
Накануне, 2 мая, в Центральном парке Наро-Фоминска состоялся фестиваль «Вальс Победы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В рамках мероприятия студенты и педагоги Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) подготовили танцевальные постановки — об ожидании, фронтовых дорогах, надежде, потерях и встречах.
Это конкурс в рамках фестиваля «Встреча поколений». В каждом номере звучали песни военных лет и песни Победы — в оригинальном или современном исполнении. Жюри назвало имена победителей конкурса.
«Но проигравших нет. Потому что главное — не оценки, а возможность напомнить: пока звучат вальсы Победы — ни одна судьба не забыта. Для нас это важно!» —отметили в пресс-службе.