В Наро-Фоминске прошел фестиваль «Вальс Победы» с песнями военных лет

03 мая 2026, 17:56

Фото: Администрация Наро-Фоминский г.о.

Накануне, 2 мая, в Центральном парке Наро-Фоминска состоялся фестиваль «Вальс Победы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.





В рамках мероприятия студенты и педагоги Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) подготовили танцевальные постановки — об ожидании, фронтовых дорогах, надежде, потерях и встречах.



Это конкурс в рамках фестиваля «Встреча поколений». В каждом номере звучали песни военных лет и песни Победы — в оригинальном или современном исполнении. Жюри назвало имена победителей конкурса.



«Но проигравших нет. Потому что главное — не оценки, а возможность напомнить: пока звучат вальсы Победы — ни одна судьба не забыта. Для нас это важно!» —отметили в пресс-службе.