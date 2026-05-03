Более 500 георгиевских лент раздали волонтеры в сквере Поколений в Подольске

03 мая 2026, 14:03

Фото: Администрация Подольск г.о.

Более пятисот георгиевских лент раздали волонтеры в сквере Поколений в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.





30 апреля к акции «Георгиевская лента» присоединились «Волонтеры Подмосковья», активисты местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и сотрудники УМВД.

Символ воинской славы также можно было получить возле сквера Защитников Родины. До этого ленты раздавали на бульваре Юности.



Волонтеры не только вручали ленты, но и поздравляли прохожих с наступающим 9 Мая — 81-й годовщиной Великой Победы. Акция продлится вплоть до праздника — активистов с лентами можно будет встретить на улицах, в парках и скверах округа.

«Это наша живая память о подвиге. В праздник я обязательно приколю ленту на одежду — с гордостью и трепетом, как дань уважения тем, кто подарил нам мир», — отметила местная жительница Марина Полунина.2