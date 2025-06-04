Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД
Известный российский исполнитель 90-х годов Mr. Credo (Александр Махонин) оказался в центре внимания из-за накопленных неоплаченных штрафов ГИБДД. Согласно информации, полученной РИА Новости из базы данных судебных приставов и судебных документов, с конца 2023 года певец не оплатил 27 штрафов.
Среди задолженностей Махонина есть штрафы на суммы 30, 60 и 180 рублей. Кроме того, он должен уплатить две госпошлины на общую сумму почти 3 300 рублей, включая исполнительские сборы, а также другие штрафы за административные правонарушения в размере 1 600 рублей. Общая сумма задолженности артиста составляет 30 тысяч 566 рублей.
Один из самых загадочных российских исполнителей, Мистер Кредо, стал популярным в бурные 90-е годы. Его таинственный восточный образ и уникальный музыкальный стиль покорили сердца миллионов. Однако сам Александр Махонин не имеет никакого отношения к Востоку. Он родился 22 ноября 1972 года в Украинской ССР в семье военнослужащего. О его личной жизни известно немного — он редко дает интервью и никогда не был частью светской жизни. Известно лишь, что Александр Махонин женат и у него есть сын по имени Арсений.
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