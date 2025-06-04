04 июня 2025, 07:56

Певец Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму 3 300 рублей

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Известный российский исполнитель 90-х годов Mr. Credo (Александр Махонин) оказался в центре внимания из-за накопленных неоплаченных штрафов ГИБДД. Согласно информации, полученной РИА Новости из базы данных судебных приставов и судебных документов, с конца 2023 года певец не оплатил 27 штрафов.