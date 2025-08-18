В Подмосковье вынесли приговор мужчине, укравшему из церкви крест с мощами
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Приговор по делу 37-летнего жителя Дмитрова, который украл из храма крест-мощевик, вынес местный горсуд. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, мужчина в момент преступления был пьян. Он зашёл в Никольский храм в селе Озерецкое Дмитровского округа, убедился, что за ним никто не наблюдает, забрал крест с мощами, спрятал в рюкзак и унёс.
«Установить личность похитителя удалось с помощью камер видеонаблюдения. Мужчину задержали по его месту жительства в частном доме в одном из СНТ. Там же полицейские обнаружили похищенный крест», — говорится в сообщении.Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража». Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к выплате штрафа.