В Подмосковье вынесли приговор мужчине, укравшему из церкви крест с мощами

18 августа 2025, 09:09

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Приговор по делу 37-летнего жителя Дмитрова, который украл из храма крест-мощевик, вынес местный горсуд. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина в момент преступления был пьян. Он зашёл в Никольский храм в селе Озерецкое Дмитровского округа, убедился, что за ним никто не наблюдает, забрал крест с мощами, спрятал в рюкзак и унёс.





«Установить личность похитителя удалось с помощью камер видеонаблюдения. Мужчину задержали по его месту жительства в частном доме в одном из СНТ. Там же полицейские обнаружили похищенный крест», — говорится в сообщении.