В Купчино обстреляли подростка-курьера: задержаны подозреваемые

18 августа 2025, 08:34

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Купчино произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате которого подросток-курьер стал жертвой стрельбы. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», сообщение о происшествии поступило в службу 112 около двух часов ночи. Стрельба произошла у ресторана фастфуда на проспекте Славы, 5/3 в прошедшее воскресенье.