В Купчино обстреляли подростка-курьера: задержаны подозреваемые
В Купчино произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате которого подросток-курьер стал жертвой стрельбы. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», сообщение о происшествии поступило в службу 112 около двух часов ночи. Стрельба произошла у ресторана фастфуда на проспекте Славы, 5/3 в прошедшее воскресенье.
Полиция Фрунзенского района оперативно отреагировала на вызов и задержала двух подозреваемых — 37-летнего жителя Челябинской области, работающего в Петербурге логистом, и 44-летнего неработающего мужчину. Оба задержанных являются уроженцами Армении с российскими паспортами. У одного из них был изъят травматический пистолет МР-79-9ТМ с лицензией.
По предварительным данным, в ходе конфликта кавказцы произвели несколько выстрелов в 16-летнего жителя Карелии, однако подросток не пострадал. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Задержанные помещены в камеру, и следственные действия продолжаются.
