Стриптизера обвинили в домогательствах к невесте во время девичника
В Великобритании невеста обратилась в суд после девичника и обвинила стриптизера в домогательствах, передает Daily Mail.
Инцидент произошел в четырехзвездочном отеле Crieff Hydro в Шотландии. 33-летняя невеста организовала девичник, на который пригласила профессионального стриптизёра. 42-летний Стюарт Кеннеди, известный как «Пожарный», представил яркое шоу в стиле фильма «Мачо и ботан».
Уточняется, что мужчина сразу стал касаться интимных мест невесты. Как утверждает пострадавшая, она неоднократно отказывала стриптизёру, но он не обращал внимания на ее отказы.
В своих показаниях для полиции сестра невесты упомянула, что хотя некоторые детали были «характерны для стриптиза», жертва явно испытывала отвращение и в итоге убежала в уборную, где её «стошнило от пережитого ужаса».
Кеннеди отрицает все обвинения, включая прикосновения к интимным частям тела и имитацию полового акта. Дело все еще находится на рассмотрении в суде.
