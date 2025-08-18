Россиянин разбился с инструктором на сверхлёгком самолёте в Таиланде

18 августа 2025, 06:34

SHOT: Россиянин с инструктором пережили крушение сверхлёгком самолёте в Таиланде

Фото: iStock/maxim4e4ek

Россиянин разбился на сверхлёгком самолёте в Таиланде. Мужчина остался жив, однако получил травмы в результате происшествия и был отправлен в местную клинику. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.