Россиянин разбился с инструктором на сверхлёгком самолёте в Таиланде
Россиянин разбился на сверхлёгком самолёте в Таиланде. Мужчина остался жив, однако получил травмы в результате происшествия и был отправлен в местную клинику. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
36-летний Сергей Разуков находился на борту одномоторного самолета Quicksilver MX II Sprint вместе с тайским инструктором. Они вылетели из аэропорта в районе Пак-лок на острове Пхукет. Во время полета летательный аппарат резко накренило вниз. Он задел линии электропередач и деревья, после чего рухнул рядом с дорогой.
Оба человека, находившиеся на борту, были выброшены на проезжую часть при ударе.
Разуков получил легкие травмы, не представляющие угрозы для жизни – ссадины и порезы. Его состояние оценивается как стабильное. Инструктору потребовалась более серьезная медицинская помощь: у него была сломана нога, к тому же мужчина получил травму головы.
Оба пострадавших были экстренно доставлены в местное медицинское учреждение для госпитализации и лечения.
