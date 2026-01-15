Светошумовая граната взорвалась в здании МВД в Сыктывкаре
В Сыктывкаре произошёл взрыв светошумовой гранаты в здании Центра профессиональной подготовки МВД по Республике Коми на улице Менделеева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Более ста человек эвакуировали. На месте работают оперативные службы. Предварительно, в происшествии пострадало до 10 жителей. Информация об их состоянии пока ограничена.
Ранее сообщалось, что в Москве совершил самоубийство экс-заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Скляр. В суициде он обвинил свою супругу, с которой в последнее время он регулярно конфликтовал.
Читайте также: