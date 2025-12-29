В Красноярске мужчина погиб, провалившись под лёд во время прогулки с собакой
В Красноярске во время прогулки с собакой под лёд провалился мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Инцидент случился в районе улицы Дубровинского. Пёс остался на краю образовавшейся полыньи. Животное привлекло скулением внимание случайных прохожих.
Очевидцы сразу вызвали экстренные службы. На место оперативно прибыли спасатели и водолазы. Специалисты извлекли мужчину из воды и передали его сотрудникам полиции. Медики констатировали смерть.
Ранее подобный инцидент случился в Подмосковье. Там на лёд вышли трое детей. Двое из них не смогли выбраться самостоятельно, но им помогли оказавшиеся рядом люди. Все школьники остались живы.
