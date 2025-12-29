В Подмосковье арендатор сожгла квартиру с тремя мужчинами после бытовой ссоры

29 декабря 2025, 11:45

СК расследует убийство с особой жестокостью после поджога квартиры в Люберцах

Фото: Istock/Aleksey Gromov

В Подмосковье возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. Следственный комитет установил, что арендатор стала виновницей гибели трёх человек, включая владельца жилья. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.