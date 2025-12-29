В Подмосковье арендатор сожгла квартиру с тремя мужчинами после бытовой ссоры
В Подмосковье возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. Следственный комитет установил, что арендатор стала виновницей гибели трёх человек, включая владельца жилья. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
39-летняя Наталья С. снимала комнату в Люберцах у знакомого. В один из вечеров к хозяину пришли два друга. По информации источника, мужчины часто шумели в квартире и мешали женщине.
После очередного конфликта, на который её спровоцировали слова арендодателя, Наталья решила отомстить. Она купила в магазине бензин, вернулась в квартиру и облила горючим постель и мебель.
Россиянка подожгла их, покинула жильё и заперла дверь на ключ. Вспыхнувший огонь быстро охватил помещение. Трое находившихся внутри мужчин не смогли выбраться и погибли. Правоохранители задержали подозреваемую. Следствие квалифицировало её действия как убийство, совершённое с особой жестокостью.
Читайте также: