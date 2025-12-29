Достижения.рф

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за избиения учительницы

Фото: iStock/Dzurag

В Екатеринбурге следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на учительницу. Об этом сообщает издание KP.RU.



Инцидент произошел на улице Пехотинцев, когда 46-летняя Наталья, педагог, работающая с детьми с нарушением зрения, и ее муж столкнулись с агрессивной парой.

Конфликт возник из-за парковки автомобиля мужа преподавателя. Спутница нападавшего начала драку, нанеся удары кулаками по лицу учительницы и вырвав клок волос. В результате нападения Наталья получила травму глаза и была вынуждена отменить занятия.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

Дарья Осипова

