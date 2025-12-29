В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за избиения учительницы
В Екатеринбурге следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на учительницу. Об этом сообщает издание KP.RU.
Инцидент произошел на улице Пехотинцев, когда 46-летняя Наталья, педагог, работающая с детьми с нарушением зрения, и ее муж столкнулись с агрессивной парой.
Конфликт возник из-за парковки автомобиля мужа преподавателя. Спутница нападавшего начала драку, нанеся удары кулаками по лицу учительницы и вырвав клок волос. В результате нападения Наталья получила травму глаза и была вынуждена отменить занятия.
Председатель СКР Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.
